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Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personelin para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temin ettiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 3'ü memur, 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personelin, para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temini yaptığı bilgileri üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Açıklamada, 3 aydır sürdürülen çalışma sonucunda, bugün sabah saatlerinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi. Operasyonda, memurlar S.E., O.K. ve S.E. ile görevli M.Ç. olmak üzere toplam 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Siirt Devlet Hastanesi fuhuş operasyon

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
fuhuş dahada artacak, millet aç... ve borç içinde... hamd olsun ekonomi ve fuhuş uçuyor
ya alan memnun satan memnun bence karışmayın :)))
idam gelsin
yokkk artıkkk hastaneyii genel ewe çevirmişler
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