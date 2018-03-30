Siirt’in Eruh ilçesinde 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede yapılan operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "30 Mart 2018 günü Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet icra etmekte olan Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bir JÖH ve iki güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye yapılan saldırı sonrasında icra edilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, bir adet AK-47 Kaleşnikof Tüfek, bir adet M-16 Piyade Tüfeği, bir Bixi Makinalı Tüfek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı icra edilen operasyonlar, azim ve kararlılıkla aralıksız devam etmektedir" denildi.