Siirt Valisi Atik güvenlik noktalarını denetledi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kentin giriş ve çıkış noktalarında güvenlik önlemi alan polis güvenlik birimlerini ziyaret ederek, inceleme ve denetimlerde bulundu.
Vali Atik, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile birlikte, ilimizin huzur ve güvenliğin sağlanmasında etkin rol oynayan polis kontrol noktalarını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde denetledi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre güvenlik noktalarında çalışan güvenlik görevlileri ile bir süre sohbet eden Vali Atik, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kentin güvenliği için her türlü tedbirin alındığına belirten Vali Atik, kontrol noktalarının güvenlik açısından büyük bir önem taşıdığını, yapılan tüm çalışma ve uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Vali Atik, uygulamalarda devletimizin hoşgörüsünü ve sevgisini benimseyen bir anlayışla hizmet verildiğini sözlerine ekledi.
Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi
Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den kritik Türkiye açıklaması
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum