Siirt Valisi Atik güvenlik noktalarını denetledi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kentin giriş ve çıkış noktalarında güvenlik önlemi alan polis güvenlik birimlerini ziyaret ederek, inceleme ve denetimlerde bulundu.

Vali Atik, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile birlikte, ilimizin huzur ve güvenliğin sağlanmasında etkin rol oynayan polis kontrol noktalarını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde denetledi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre güvenlik noktalarında çalışan güvenlik görevlileri ile bir süre sohbet eden Vali Atik, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kentin güvenliği için her türlü tedbirin alındığına belirten Vali Atik, kontrol noktalarının güvenlik açısından büyük bir önem taşıdığını, yapılan tüm çalışma ve uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Vali Atik, uygulamalarda devletimizin hoşgörüsünü ve sevgisini benimseyen bir anlayışla hizmet verildiğini sözlerine ekledi.