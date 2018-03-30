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Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında baraj inşaatı ve yol güvenliğini sağlayan güvenlik kuvvetlerine saldırarak 6 güvenlik korucusunu şehit edip, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisini yaralayan teröristlerden 3’ü düze

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 19:53 | Son Güncelleme

IHAAW194623-ASA/30-03-2018 - Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında baraj inşaatı ve yol güvenliğini sağlayan güvenlik kuvvetlerine saldırarak 6 güvenlik korucusunu şehit edip, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisini yaralayan teröristlerden 3’ü düzenlenen operasyonlarda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. 30.03.2018 19:46:23 TSI NNNN

IHAAW194623-ASA/30-03-2018

- Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında baraj inşaatı ve yol güvenliğini sağlayan güvenlik kuvvetlerine saldırarak 6 güvenlik korucusunu şehit edip, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisini yaralayan teröristlerden 3’ü düzenlenen operasyonlarda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

30.03.2018 19:46:23 TSI
NNNN

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