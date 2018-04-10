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Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde şimşek çakması sonucu yaralanan 8 güvenlik korucusundan 1’i hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 22:12 | Son Güncelleme

IHAAW220538-ASA/10-04-2018 - Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde şimşek çakması sonucu yaralanan 8 güvenlik korucusundan 1’i hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü. 10.04.2018 22:05:38 TSI NNNN

IHAAW220538-ASA/10-04-2018

- Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde şimşek çakması sonucu yaralanan 8 güvenlik korucusundan 1’i hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.

10.04.2018 22:05:38 TSI
NNNN

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