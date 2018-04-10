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Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yoğun yağışlar sebebiyle şimşek çakması sonucu 1’i ağır olmak üzere 8 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Eruh ve Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 21:18 | Son Güncelleme

IHAAW211011-ASA/10-04-2018 - Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yoğun yağışlar sebebiyle şimşek çakması sonucu 1’i ağır olmak üzere 8 güvenlik korucusu yaralandı. 10.04.2018 21:10:11 TSI NNNN

IHAAW211011-ASA/10-04-2018

- Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yoğun yağışlar sebebiyle şimşek çakması sonucu 1’i ağır olmak üzere 8 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Eruh ve Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

10.04.2018 21:10:11 TSI
NNNN

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