IHAAW211011-ASA/10-04-2018

- Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yoğun yağışlar sebebiyle şimşek çakması sonucu 1’i ağır olmak üzere 8 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Eruh ve Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

10.04.2018 21:10:11 TSI

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