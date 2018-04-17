HABER

Siirt’in Pervari ilçesi Herekol bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

IHAAW213755-ASA/17-04-2018 - Siirt’in Pervari ilçesi Herekol bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi. 17.04.2018 21:37:55 TSI NNNN

IHAAW213755-ASA/17-04-2018

- Siirt’in Pervari ilçesi Herekol bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi.

17.04.2018 21:37:55 TSI
NNNN

ABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyorABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isimCumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
İstanbullular yarına dikkat! Geri geliyorİstanbullular yarına dikkat! Geri geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.