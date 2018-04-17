IHAAW213755-ASA/17-04-2018
- Siirt’in Pervari ilçesi Herekol bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi.
17.04.2018 21:37:55 TSI
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