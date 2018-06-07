Siirt'te 1'i ölü, 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 1'i ölü, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.40 sıralarında Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında düzenlenen 'Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan' operasyonunda, Görendoruk köyü yakınlarında 2 PKK'lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1'i ölü, 1 sağ olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu, silah ve teçhizatları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş çaplı operasyonun devam ettiği, olayla ilgili Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Valilik açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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