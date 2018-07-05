HABER

Siirt'te 252 sikke ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 16:58 | Son Güncelleme

SİİRT'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda M.Ş.A ve İ.A.'nın ev ve araçlarında 252 sikke ele geçirildi.

Siirt'te 252 sikke ele geçirildi

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda M.Ş.A ve İ.A.'nın ev ve araçlarında 252 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı' yapıldığına dair elde edilen duyum üzerine; Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla, bugün operasyon için harekete geçildi. Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyünde M.Ş.A ve İ.A.'nın ev ve eklentileri ile araçlarında jandarma tarafından yapılan arama sonucunda; Roma dönemine ait 5 altın sikke, Artuklu ve Eyyubiler dönemlerine ait 247 sikke, 14 tarihi obje, 1 dedektör, 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Ele geçirilen eserlerin ise incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Bodrum'da otluk ve makilik alanda korkutan yangınBodrum'da otluk ve makilik alanda korkutan yangın
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurduİstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.