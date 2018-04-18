Siirt’te 4 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Siirt’te çeşitli tarihlerde meydana gelen dört ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirtilen bir şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.
Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine MOBESE kameraları, işyerleri ve kurumlar dahil olmak üzere çok sayıda kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmalarla dört ayrı evde hırsızlık yaptığı tespit edilen B.S. isimli yaşı küçük bir şüpheli gözaltına alındı. B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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