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Siirt'te, 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

SİİRT'te jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, 4 bin yıllık olduğu değerlendirilen 86 gözyaşı şişesi, 28 tarihi obje, gümüş işlemeli tarak ve kemerin de aralarında olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Siirt'te, 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, 4 bin yıllık olduğu değerlendirilen 86 gözyaşı şişesi, 28 tarihi obje, gümüş işlemeli tarak ve kemerin de aralarında olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt ili mülki sınırları içerisinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı (tarihi eser) suçunun işlendiğine dair elde edilen bilgiler üzerine; Siirt Sulh Ceza Hakimliğinden alınan adli arama kararına istinaden, 30 Mayıs 2018 tarihinde, Siirt İl Merkez Afetevleri Poyalpark Sitesi'nde ikamet eden Ü.K.'nin ev ve ev eklentilerinde arama yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Yapılan arama neticesinde; 86 adet gözyaşı şişesi (Müze Müdürlüğünce 3000-4000 yıllık olduğu), 28 adet tarihi obje, 3 adet gümüş işlemeli tarak, 2 adet gümüş kemer, 2 adet bilezik, 1 adet metal alaşımlı kulplu vazo, 1 adet üzerinde bayan figürü bulunan kabartma gümüş ayna olmak üzere toplam 123 tarihi eser niteliği bulunan malzeme ele geçirilmiştir. Söz konusu olay ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüpheli hakkında soruşturma işlemi başlatılmış olup, yakalanan eserler incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğüne teslim edilecektir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı her türlü kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edecektir" denildi.

FOTOĞRAFLI

Siirt'te, 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildi

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