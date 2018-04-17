Siirt’te 7 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröriste yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 17 Nisan 2018 günü saat 14.00 sıralarında Siirt-Şırnak sınır hattında bulunan Herekol Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye yönlendirilen İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) aynı bölgede 7 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı gün saat 17.30 sıralarında söz konusu bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik F-16 savaş uçakları ve ATAK Taarruz Helikopterleriyle başlatılan operasyon neticesinde terörist grubun imha edildi. Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katılımlarıyla genişletilen hava destekli operasyon devam etmektedir" denildi.
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