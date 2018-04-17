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Siirt'te 7 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 22:51 | Son Güncelleme

 SİİRT'in Herekol Dağı'nda İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterlerinin katıldığı operasyon sonucu ölü ele geçirildi.

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Herekol Dağı'nda İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterlerinin katıldığı operasyon sonucu ölü ele geçirildi.
Bugün saat 14.00 sıralarında gözlem uçuşu yapan İnsansız Hava Araçları, Siirt- Şırnak sınır hattında bir grup bölücü terör örgütü mensubu bulunduğunu tesbit etti. Yapılan hazırlıkların ardından saat 17.30 sıralarında F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterlerinin katıldığı operasyon sonucu 7 terörist, Herekol Dağı Ayvatepe bölgesinde etkisiz hale getirildi. Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımı ile geniş çaplı operasyonun sürdürüldüğü belirtildi. Siirt Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca 17 Nisan 2018 günü saat 14.00 sıralarında Siirt- Şırnak sınır hattında bulunan Herekol Dağı Ayvatepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen İnsansız Hava Aracı ile aynı bölgede 7 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı gün saat 17.30 sıralarnda söz konusu bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik F-16 savaş uçakları ve ATAK taraaruz helikopterleri ile başlatılan operasyon neticesinde terörist grubun tamamı imha edilmiştir. Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımı ile genişletilen hava destekli operasyon devam ettirilmektidir."

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