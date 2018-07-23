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Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

SİİRT merkeze bağlı Bağgöze köyü yakınlarında devriye görevindeki askerlerin bulunduğu araç, takla atarak şarampole yuvarlandı.

Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT merkeze bağlı Bağgöze köyü yakınlarında devriye görevindeki askerlerin bulunduğu araç, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 asker yaralandı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Merkeze bağlı Bağgöze köyü kırsalında devriye görevi yapan askerlerin bulunduğu araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, askeri araç içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Kaza haberinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevkedildi. Şarampole yuvarlanan araçtan çıkarılan yaralı askerler, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralıSiirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralıSiirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralıSiirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

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