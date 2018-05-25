Siirt'te bir evde silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda bir evde yapılan aramada çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesinde, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili Siirt Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Elde edilen bilgiler üzerine, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden 25 Mayıs 2018 tarihinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesi Saitbeyli köyünde ikamet eden M.Y. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapılmıştır. Yapılan arama neticesinde,1 adet ruhsatsız AK-47 Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet She marka otomatik ruhsatsız tabanca, 1 adet Glock marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet seri numarasız 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 5 adet AK-47 Kaleşnikof marka piyade tüfeği şarjörü, 1 adet She markalı otomatik makinalı tabanca şarjörü, 3 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü,1 adet 7.65 mm çapında tabanca şarjörü, 217 adet 7.62x39 mm çapında AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 540 gram toz esrar, 274 kök dişi kenevir bitkisi,1 adet tarihi eser niteliği bulunan 30x15 mm ebatlarında vazo ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmiş ve alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli M.Y. hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı her türlü kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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