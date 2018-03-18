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Siirt’te bir evde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 19:11 | Son Güncelleme

Siirt kent merkezinde bir evde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgilere göre yangın, Çal mahallesi 202.

Siirt’te bir evde yangın çıktı

Siirt kent merkezinde bir evde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, Çal mahallesi 202. Sokakta ikamet eden Hasan Kalkan’a ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangını fark eden ev sahibi Kalkan’ın, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine zamanında ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
Yangın ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Siirt’te bir evde yangın çıktı

Siirt’te bir evde yangın çıktı

Siirt’te bir evde yangın çıktı

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