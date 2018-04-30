Siirt'te, 'Gri' listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te düzenlenen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı (28) etkisiz hale getirilirken, bir terörist de silahıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Siirt'in Eruh ilçesi kırsılında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın ölü, bir teröristin de silahıyla birlikte sağ ele geçirildiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece
Yer: Moda Askeri Deniz Kulübü! İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti
İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler
Yunan Savunma Bakanı Kammenos ülkeyi karıştırdı! 'Bu adam beyinsiz’
Bu görünüme kavuşabilmek için tam 17 ayını harcadı! İşte önceki hali
Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum