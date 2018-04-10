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Siirt’te güvenlik korucularına yıldırım isabet etti: 1 şehit, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 22:32 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucu şehit oldu, 7 korucu yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etti.

Siirt’in Eruh ilçesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucu şehit oldu, 7 korucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etti. Olayda, 8 güvenlik korucusu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan korucular, tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan bir güvenlik korucusu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

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