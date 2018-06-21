Siirt'te hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Şirvan ilçesinde, inşaat işçilerinin içinde bulunduğu hafif ticari aracın takla atarak şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Siirt-Şirvan karayolunun 15'inci kilometresindeki Üçyol mevkiinde, saat 14.45 sıralarında meydana gelen kazada, inşaat işçilerinin içinde bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 34 DZ 5613 plakalı hafif ticari araç takla attı. Şarampole çıkan araçtaki Rıdvan Kılıçer hayatını kaybetti; Diyar, Umut ve Sait Batur ile İbrahim Yıldız yaralandı. Yaralılardan 2’si Şirvan, 2’si de Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.
FOTOĞRAFLI
Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı
Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Kira ödememek için otobüsü ev yaptı
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum