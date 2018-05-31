Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur 4 kişi gözaltına alındı

SİİRT,(DHA)-SİİRT'te, Devlet Hastanesinde çalışan bazı personellerin para karşılığı fuhuşa yönelik yer ve müşteri temin yaptığı bilgisi üzerine hastanede yapılan operasyonda 3'ü memur toplam 4 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Devlet Hastanesinde çalışan bazı personelin, para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temini yaptığı şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince şahısların tespitine yönelik çalışmalar başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, 3 aydır sürdürülen projeli çalışma sonucunda, bugün sabah saatlerinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyon sonucu, Veri hazırlama memurları S.E. ve O. K., Sağlık memuru S.E ile temizlik görevlisi M.Ç. olmak üzere toplam 4 kişinin hastanede gözaltına alınarak yakalandığı belirtildi.
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