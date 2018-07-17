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Siirtte hava operasyonu:4 terörist etkisiz hale getirildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 23:36 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilcesi kırsalında düzenlenen hava operasyonunda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

SİİRT, (DHA) - SİİRT'in Eruh ilcesi kırsalında düzenlenen hava operasyonunda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçesi Akmeşe bölgesinde hareket halinde bir gurup bölücü terör örgütü mensubu, İnsansız Hava Aracı (İHA/BAYRAKTAR) tarafından tespit edildi. Koordinatları belirlenen bölgeye hava destekli düzenlenen operasyonda 2'si kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi. Konu ile ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"17 Temmuz 2018 günü, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen bilgiler üzerine, Siirt ili, Eruh ilçesi Akmeşe bölgesinde hareket halinde bir gurup bölücü terör örgütü mensubu İnsansız Hava Aracı İHA/BAYRAKTAR tarafından tespit edilmiş, Yakın Hava Desteği ile hedef bölgeye hava destekli operasyon düzenlenmiştir.Hava destekli operasyon sonrası Jandarma unsurlarınca başlatılan arama/tarama faaliyetleri sonucunda; şu ana kadar 2 kadın, 2 erkek olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Arama/tarama faaliyetlerinde 1 Bixi Makineli Tüfek, 3 adet Kaleşnikof, 1 RPG Roketatar, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir Bölgede devam eden operasyonla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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