Siirt'te iki aile arasında tarla kavgası: 8 yaralı

SİİRT, (DHA) - SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında tarla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, toplam 8 kişi yaralandı.

Kurtalan'a bağlı Gürgöze köyünde, bugün sabah saatlerinde, iki ailenin fertleri arasında tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, her iki taraftan, 1'i kadın olmak üzere, 8 kişi yaralandı. Kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma birliği sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kurtalan ve Siirt Devlet hastanelerine sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerinin köydeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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