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Siirt’te işçileri taşıyan araç devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 21:29 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesinde işçileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Siirt-Şirvan karayolunun 25.

Siirt’in Şirvan ilçesinde işçileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Siirt-Şirvan karayolunun 25. kilometresinde yaşandı. Turan Gündüz yönetimindeki 34 KG 0364 plakalı araç, yolun yağışlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 6 kişi, Siirt ve Şirvan’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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