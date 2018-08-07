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Siirt'te Kezer Çayı'nda erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

SİİRT'te kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Siirt'te Kezer Çayı'nda erkek cesedi bulundu

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'nda erkek cesedi bulundu.
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kezer Çayı'na pikniğe giden vatandaşlar, bugün saat 13.30 sıralarında kıyıda ceset görünce, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kısa süren çalışması sonrası ceset sudan çıkarıldı. Cesedin 25 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, daha sonra Siirt Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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