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Siirt'te mayın patladı, 1 güvenlik korucusu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

SİİRT'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı mayının patlaması sonucu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı mayının patlaması sonucu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Pervari'nin Ayvatepe bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı mayın patladı. Patlama sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik korucusunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bölgede, teröristlere yönelik geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.

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