Siirt’te motosiklet hırsızları yakalandı

Siirt’te çeşitli tarihlerde motosiklet çaldıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, il merkezinde farklı yerlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Siirt Kurtalan karayolunda M.S.Ç adlı şüpheliyi gözaltına aldı. M.S.Ç’nin beyanı üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Bir şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.