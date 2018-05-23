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Siirt'te öldürülen teröristlerden biri Gri listedeymiş

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Siirt’e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin, aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan, sözde Siirt Deştova gücü sorumlusu 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik olduğunu açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Siirt’e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin, aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan, sözde Siirt Deştova gücü sorumlusu 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 5'i Kırmızı, 4'ü Mavi, 3'ü Yeşil, 2'si Turuncu, 15'i Gri, 7'si Beyaz kategoride olmak üzere toplam 36 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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