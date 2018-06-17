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Siirt'te özel harekat aracı devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 01:51 | Son Güncelleme

SİİRT'te, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi, 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Siirt'te özel harekat aracı devrildi: 2 yaralı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi, 2 polis hafif şekilde yaralandı.
Siirt'te, saat 18.00 sıralarında nöbet değişimine giden polisleri taşıyan zırhlı araç, Çal Mahallesi Şeyh Türki mevkiindeki yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 özel harekat polisi hafif şekilde yaralandı. Bölgeye gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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