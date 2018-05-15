Siirt'te PKK operasyonu: 7 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, jandarma ekiplerince, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapanların deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanların deşifre edilmesine yönelik Eruh ilçesinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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