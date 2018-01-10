Siirt'te PKK'nın 8 sığınağı imha edildi

SİİRT, (DHA) - SİİRT'te, güvenlik güçlerinde kırsal alanında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt mensuplarının kullandığı 8 sığınak tespit edilerek içerisindeki mühimmatlar alındıktan sonra imha edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 7-10 Ocak tarihleri arasından il Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Akmeşe bölgesini kış üstlenmesi maksadı ile kullanmak isteyen bölücü terör örgütü mensupları etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını imha etmek maksadıyla operasyonlar düzenlediği belirtilerek şöyle denildi:

"Jandarma Özel Hareket (JÖH) Birlikleri, Jandarma Asayiş Komando Birlikleri ve güvenlik korucularının katılımı ile icra edilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre -2018 /01 operasyonu' kapsamında yapılan arazi araması esnasında bulunan 8 ayrı sığınak ve barınakta bölücü terör örgütü mensuplarına ait, 1 adet ermal silah dürbünü, 1 adet silah üstü gece görüş dürbünü, 1 adet Dragunov keskin nişancı dürbünü, 3 adet taarruz tipi el bombası, 610 adet 7. 62 mm AK-47 Kaleşnikof fişeği, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 6 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet eyp yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 12 kg'lık tüp, 1 adet el yapımı patlayıcı,1 adet el yapımı patlayıcı uzaktan komuta düzeneği, 5 metre düzenek yapımında kallanılan kablo, 2 adet AK-47 kaleşnikof şarşörü, 2 adet sırt çantası,10 litre mazot, 5 çift mekap ayakkabı, 2 adet toprağa gömülü vaziyette 1 ton kapasiteli fiber su deposu ile çok sayıda muhtelif yaşam, gıda ve sağlık malzemesi ele geçirilmiştir. Terör örgütü tarafından kullanılan Sığınak ve barınakların kullanılamaz hale getirildiği bölgede icra edilen operasyonlar, genişletilerek devam ettirilecektir."

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