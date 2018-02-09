Siirt'te polis aracına maytap atan 2 çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT merkezde devriye görevinde bulunan polis ekiplerine maytap atan biri 12 diğeri 16 yaşında 2 çocuk, kovalamaca sonucu yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Siirt merkez Barış Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis aracı, seyir halindeyken maytaplı saldırıya uğradı. Maytap atan 2 kişi, olay yerinden ara sokaklara kaçmasıyla polis ekipleri saldırganları takibe aldı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından polis aracına maytap atan ve çocuk oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Polislerce yakalanan 2 çocuk, Siirt Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü.
Çocukların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, polis ekipleri saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Genelkurmay Başkanı Akar'dan Ege açıklaması
Afrin şehidinin silah arkadaşıyla annesi herkesi ağlattı
Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Bıçakladığı çocuk ambulansa taşınırken tekrar saldırdı!
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum