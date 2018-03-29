Siirt’te seyir halindeki minibüs alev aldı. Olayda, maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 56 D 0002 plakalı şehir içi minibüs Bahçelievler Mahallesi Selami Değer Anadolu Lisesi yolunda seyir halindeyken motor bölümü alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden minibüs şoförü Şükrü Gündüz aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.