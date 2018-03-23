Siirt’te sikke ve obje bulundu

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir köyde yapılan aramada, çeşitli miktarda Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke ve obje bulundu.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “22 Mart 2018’de İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesi Gözpınar köyünde ikamet eden H.K. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 408 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, 37 adet tarihi obje, 12 adet yüzük, 6 adet bilezik, bir adet erkek baş heykeli (35x25) santimetre ebatında 25 kilogram ağırlığında, bir adet boğa heykeli (15x10) santimetre ebatında ele geçirilmiştir. Söz konusu olaylar ile ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Yakalanan eserler incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğüne teslim edilecektir" denildi.
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