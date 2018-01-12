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Siirt'te silah, bıçak ve çekiçli kavga

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

DİYARBAKIR, (DHA)- SİİRT merkezde iki grup arasında çıkan silah, bıçak, sopa ve çekiç kullanılan kavga, polis tarafından güçlükle sonlandırıldı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Siirt Üniversitesi kampüsü karşısında bulunan bir oto kiralama iş yerinde iki grup arasında alacak meselesinden kavga çıktı. Kavgada. pompalı tüfek, bıçak, sopa ve çekiç kullanırken, olay yerine gelen sivil polisler havaya ateş açtı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, 2 kişi gözaltanı alındı. 1 kişinin de yaralandığı kavga cep telefonu ile görüntülendi.

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