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Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 22:31 | Son Güncelleme

SİİRT (İHA)

SİİRT (İHA)

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