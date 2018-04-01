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Siirt’te terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan asker şehit oldu.Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut (25), tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi’nde şehit oldu.30 Mart’ta yapılan saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ile 4 asker yaralanmış, saldırının ardından başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan asker şehit oldu.
Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut (25), tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi’nde şehit oldu.
30 Mart’ta yapılan saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ile 4 asker yaralanmış, saldırının ardından başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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