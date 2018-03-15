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Siirt’te trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent karayolunda meydana geldi.

Siirt’te trafik kazası: 3 yaralı

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 KB 195 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Siirt’te trafik kazası: 3 yaralı

Siirt’te trafik kazası: 3 yaralı

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