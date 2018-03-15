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Siirt’te trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kezer Çayına uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, Siirt’e 10 kilometre uzakta Kezer Çayında meydana geldi.

Siirt’te trafik kazası: 5 yaralı

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kezer Çayına uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt’e 10 kilometre uzakta Kezer Çayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PİF 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kezer Çayına uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçta sıkışanları çıkardı. 112 acil ekibi de olay yerinde yaralılara müdahale etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Siirt’te trafik kazası: 5 yaralı

Siirt’te trafik kazası: 5 yaralı

Siirt’te trafik kazası: 5 yaralı

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