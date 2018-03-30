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Siirt'te üs bölgesine saldırı 5 şehit (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 09:13 | Son Güncelleme

 Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

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