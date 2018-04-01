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Siirt’te virajı alamayan kamyon devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Siirt’te virajı alamayan mikser kamyon devrildi.Kaza, Siirt, Baykan, Kurtalan üç yolunda meydana geldi.

Siirt’te virajı alamayan kamyon devrildi

Siirt’te virajı alamayan mikser kamyon devrildi.
Kaza, Siirt, Baykan, Kurtalan üç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Maşuk Macit (35) yönetimindeki 56 KD 462 plakalı mikser kamyon virajı alamayarak takla attı. Kazada, sürücü araçta sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te virajı alamayan kamyon devrildi

Siirt’te virajı alamayan kamyon devrildi

Siirt’te virajı alamayan kamyon devrildi

Siirt’te virajı alamayan kamyon devrildi

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