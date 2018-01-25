Siirt'teki bir ahırda PKK cephaneliği ele geçirildi

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir ahırda terör örgütü PKK'ya binlerce mermi ve çok sayıda el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezindeki Afetevleri Mahallesi'nde bir ahıra düzenlenen operasyon ile ilgili Siirt Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerimize yönelik silahlı/bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edilmiş, Afetevleri Mahallesi'nde tespit edilen bir ahırda, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın talimatı gereği bir şahıs gözaltına alınmış, olayın diğer fail ya da faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 10 bin 463 adet bixi fişeği, 1063 adet M-16 uzun namlulu tüfeğe ait fişek, 1522 adet kalaşnikof marka tüfeğe ait fişek, 518 adet uçaksavar fişeği, 5 adet bixi termal aparatı, 6 adet savunma tipi el bombası, 18 adet kalaşnikof marka tüfeğe ait şarjör, 1 adet 100'lük bixi mayonu, 2 adet palaska, 7 adet kalaşnikof tüfeğe ait şarjörlük, 30 adet fişek sandığı ele geçirilmiştir."

Operasyonda ele geçirilen terör örgütüne ait mühimmat, eski polis okulu binasında basına gösterildi. İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ile binaya gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik; yaptığı açıklamada, mühimmatların ele geçirilmesinde emeği geçen emniyet personeline teşekkür ederek, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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