HABER

Siirt'teki protesto gösterisinde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 19:38 | Son Güncelleme

SİİRT'te, çeşitli sivil toplum kuruluşu düzenledikleri ortak eylem ile, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve ardından İsrail askerlerinin gösteri yapan onlarca Filistinliyi öldürmesi protesto edildi.  Kent merkezindeki Güres Caddesi bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinliler'e yönelik yaptığı saldırıya tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, çeşitli sivil toplum kuruluşu düzenledikleri ortak eylem ile, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve ardından İsrail askerlerinin gösteri yapan onlarca Filistinliyi öldürmesi protesto edildi.

Kent merkezindeki Güres Caddesi bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinliler'e yönelik yaptığı saldırıya tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı protesto eyleminde yapılan yürüyüş boyunca ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. STK'lar adına hazırlanan ortak basın açıklaması metnini okuyan Memur-Sen üyesi Orhan Ay, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ifade ederek, "Kudüs, ümmetin kutsal şehri, özgürlüğün sembolüdür. Kudüs özgür olmadan ümmet asla özgür olmaz. Ne yazık ki, Kudüs şu an esaret altındadır. Kudüs'e sahip çıkmak izzetir ve şereftir. Bugün Kudüs ve mescidi Aksa için ümmetin kanı dökülmektedir" dedi.

BASTONUYLA TRUMP'IN FOTOĞRAFINA SALDIRDI

Protesto eylemine katılan Kenan Özbey, eylem alanında ABD Başkanı Donald Trump resmini görüce bastonu ile saldırması dikkat çekti. Yapılan protesto yürüyüşünün ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Taksici aracında yüklü miktarda para buldu 4 saat sahibini aradı

Taksici aracında yüklü miktarda para buldu 4 saat sahibini aradı

Otelde yangın paniği: 10 kişi dumandan etkilendi

Otelde yangın paniği: 10 kişi dumandan etkilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.