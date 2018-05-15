Siirt'teki protesto gösterisinde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, çeşitli sivil toplum kuruluşu düzenledikleri ortak eylem ile, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve ardından İsrail askerlerinin gösteri yapan onlarca Filistinliyi öldürmesi protesto edildi.

Kent merkezindeki Güres Caddesi bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinliler'e yönelik yaptığı saldırıya tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı protesto eyleminde yapılan yürüyüş boyunca ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. STK'lar adına hazırlanan ortak basın açıklaması metnini okuyan Memur-Sen üyesi Orhan Ay, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ifade ederek, "Kudüs, ümmetin kutsal şehri, özgürlüğün sembolüdür. Kudüs özgür olmadan ümmet asla özgür olmaz. Ne yazık ki, Kudüs şu an esaret altındadır. Kudüs'e sahip çıkmak izzetir ve şereftir. Bugün Kudüs ve mescidi Aksa için ümmetin kanı dökülmektedir" dedi.

BASTONUYLA TRUMP'IN FOTOĞRAFINA SALDIRDI

Protesto eylemine katılan Kenan Özbey, eylem alanında ABD Başkanı Donald Trump resmini görüce bastonu ile saldırması dikkat çekti. Yapılan protesto yürüyüşünün ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi.