HABER

Şık giyimli cami hırsızı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Antalya’da camilerde yardım toplama amacıyla konulan kutulardan para çalan hırsız yakalandı.

Antalya’da camilerde yardım toplama amacıyla konulan kutulardan para çalan hırsız yakalandı. Hırsızın şık giyimli olması dikkat çekti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki 5 caminin yardım toplama amacıyla konulan sadaka kutularının çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Cami imamlarından olayın saatini alıp, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polisler, şahsın 3 yıl önce yine aynı yöntemle kentteki çeşitli yurtlardan yardım kutusu çalan A.O. (30) olduğunu belirledi. Polisler, sabit bir adresi olmadığı için bir türlü izine rastlanılmayan A.O.’nun sosyal paylaşım sitesini aktif olarak kullandığını tespit etti. Bir süre bu site üzerinden şüphelinin izini takip eden ekipler, sonunda bir kadın ismini kullanarak A.O. ile iletişime geçti. A.O. buluşma yerinde yapılan baskınla gözaltın alındı.
Şahsın , Hurma’da 2, Fener’de 2, Memurevleri Mahallesi’nde 1 caminin sadaka kutusundan para çaldığı belirlendi. A.O.’nun camiden hırsızlık yaparken kameralara yansıyan görüntülerinde dikkat çekmemek için şık ve düzgün kıyafetler giydiği görüldü.

Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
İran'dan ABD'ye: Pişman olacaklarİran'dan ABD'ye: Pişman olacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.