Şikâyet dilekçesi işleme konulmayınca çıplak eylem yaptı (2)

ŞİRKETTEN PARASINI ALAMAMIŞ
İzmir'de, İŞKUR binası önünde çıplak eylem yapan A.S.'nin, çalıştığı iş yerindeki kıdem tazminatlarını alamadığı için başvuruda bulunduğu açıklandı. İŞKUR'dan bir alacağı bulunmadığı bildirilen A.S.'ye, yaşadığı sorunun yeni düzenlemeyle arabuluculuk uygulaması kapsamına girdiği bilgisinin verildiği buna rağmen protestoyu gerçekleştirdiği ifade edildi.
İZMİR, (DHA)
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