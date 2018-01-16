HABER

Şikâyet dilekçesi işleme konulmayınca çıplak eylem yaptı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 18:45 | Son Güncelleme 46 dakika önce

ŞİRKETTEN PARASINI ALAMAMIŞ

İzmir'de, İŞKUR binası önünde çıplak eylem yapan A.S.'nin, çalıştığı iş yerindeki kıdem tazminatlarını alamadığı için başvuruda bulunduğu açıklandı. İŞKUR'dan bir alacağı bulunmadığı bildirilen A.S.'ye, yaşadığı sorunun yeni düzenlemeyle arabuluculuk uygulaması kapsamına girdiği bilgisinin verildiği buna rağmen protestoyu gerçekleştirdiği ifade edildi.

İZMİR, (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

Çamlıca Kulesi’nde anten yükselmeye başladı

Çamlıca Kulesi’nde anten yükselmeye başladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü

Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü

Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı

Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.