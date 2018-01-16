Şikâyet dilekçesi işleme konulmayınca çıplak eylem yaptı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 8 aydır maaş alamayan A.S., şikâyet dilekçesinin de işleme konulmamasına tepki gösterdi. A.S., Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) önünde, sadece iç çamaşırı kalacak şekilde çıplak eylem yaptı.
SGK'dan hak ettiği maaşın 8 aydır ödenmemesine tepki gösteren A.S., durumu öğrenmek için bir süre önce İŞKUR'a başvuru yaptı. Burada memurun kendisine iddiaya göre, "Senin maaş alman hayatın olağan akışına aykırı" demesi üzerine sinirlenen A.S., şikâyet dilekçesi yazdı. Bugün tekrar İŞKUR'a giden A.S., şikâyet dilekçesinin de işleme konulmadığını öğrendi. Bu duruma kızan A.S., kurumun Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki binasının önünde giysilerini çıkardı. Duruma anlam veremeyen çevredekiler, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, üzerinde sadece iç çamaşırı kalan A.S.'yi ikna edip kıyafetlerini giymesini sağladı. A.S.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmesinin ardından, çevredeki kalabalık dağıldı.
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