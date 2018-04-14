Şikâyetin geri çekildiği istismar davasında 2 yıl 3 ay hapis

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, kendisinden bisiklet kiralamaya gelen 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmaya kalkışan V.B. (42), mağdurun bağırması üzerine çevredekiler tarafından yakalanıp dövüldü. Polise teslim edilen şüpheli hakkında, 'çocuğa cinsel istismara teşebbüs' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan sanık V.B. suçlamaları reddederken, mağdur ve ailesi de şikâyetlerini geri çekti. Yargılamayı yapan mahkeme, ailenin şikâyetçi olmadığı sanığa 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın suça eğilimli bir kişi olması ve çevresi ile geçimsizliği nedeniyle cezasında indirim yapılmadı.

Diyarbakır'da M.Ç. adlı erkek çocuğu, 16 Ağustos 2013'te Yenişehir ilçesinde bisiklet kiralama işi yapan V.B.'den bisiklet kiralayarak bir süre gezdi. İddiaya göre, şüpheli V.B., bisikleti teslim etmek için geri getiren mağdurun yakasından tutarak, para gösterip, cinsel istismarda bulunmak üzere M.Ç.'yi evine götürmek istedi. Mağdur bu sözlere tepki gösterip, V.B.'nin elinden kurtulmak istediği sırada şüpheli cebindeki bıçağı çıkararak, küçük çocuğu tehdit etti. Bir anlık boşluktan faydalanıp, şüphelinin elinden kurtulan mağdur, çevredeki vatandaşlara şüpheliyi gösterip, "Çocuğunuzu bunun yanına göndermeyin, bu sapıktır" diye bağırdı. Çocuğun bağırması üzerine vatandaşlar tarafından yakalanarak dövülen V.B., olay yerine gelen polislere teslim edildi. Bu sırada olay yerinden kaçan çocuk, babasının yanına giderek başından geçenleri anlattı. Mağdurun babasının şikâyeti üzerine soruşturma başlatılırken, ifadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı.

ÜZERİNDE 20 SANTİMLİK BIÇAK BULUNDU

Olayla ilgili soruşturmayı 2015 yılında tamamlayan savcılık, şüpheli V.B. hakkında 'Çocuğa cinsel istismara teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden alıkoymaya teşebbüs' suçlarından iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelinin yakalanması sırasında üzerinden 20 santimetre uzunluğunda bir bıçak bulunduğu belirtilerek, V.B.'nin mağduru para teklif edip, bıçakla tehdit ederek, zor kullanmak suretiyle evine götürmeye çalıştığı kaydedildi.

'İFTİRA' DEDİ

İddianamenin kabulünün ardından tutuksuz sanık V.B.'nin yargılaması 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da katıldığı yargılamada savunması alınan V.B., mağdura iki tekerlikli motor kiraladığını belirterek, "Motorun kafa kısmının kırık olduğunu görerek 30 liralık zararımı istedim. Eve giderek ailesinden parayı alacağımızı söyledim. Evde kimse olmadığını söyleyince sinirlenip bir tokat attım. Mağdur gittikten sonra bir grup sopa, satır ve bıçakla bana saldırdı. Mağdurdan para istediğim için bana iftira atıldı. 10-15 kişi üstüme saldırdı. Kendisine şiddet uygulamadım. Bir süre sonra çocuk babası ile geldi. Bana saldırmaya çalıştılar. Çocuğu eve götürmeye çalışmadım" dedi.

MAĞDUR, ANNESİ VE BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdur M.Ç. ise sanıktan motor kiralayıp, gezdiğini belirterek, "Motoru geri getirdiğimde evlerine gitmeyi teklif etti. Önce bir şey anlamadım. Amacının farklı olduğunu anlayınca

geri kaçacaktım. Beni tutarak, cebinden bıçak çıkardı. Bıçağı görünce çok korktum. Sonra bütün gücümle kaçmaya çalıştım. Elinden kurtuldum ve koşarken bir adama çarptım. Babamın yanına geldim ve olanları anlattım. Babamla tekrar sanığın olduğu yere gittik. Aramızda 10 metre kalmıştı, orada bir kalabalık gördüm, polis gelmişti. Anladığım kadarı ile oradaki insanlar sanığı dövmüştü. Şikâyetçi değilim" diye konuştu.

Duruşmada ifadesi alınan mağdurun annesi ve babası da sanıktan şikâyetçi olmadıklarını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık V.B.'yi 'Çocuğa cinsel istismara teşebbüs' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi, suça eğilimli bir kişi olması ve çevresi ile geçimsizliğini dikkate alan mahkeme, ceza oranında bir indirim yapmadı. Mahkemenin gerekçeli kararında, daha önce sanığı tanımayan ve iftira atması için bir neden bulunmayan mağdurun istikrarlı beyanlarına itibar edildiği belirtildi.