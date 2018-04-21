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Sıkışan parmağı itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bahçelievler Mahallesinde 5 yaşındaki çocuğun plastik sandalyeye sıkışan parmağı Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesinde, Muhsin Özbican isimli 5 yaşındaki çocuk, odasında oynarken parmağını plastik sandalyeye sıkıştırdı.

Sıkışan parmağı itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Bahçelievler Mahallesinde 5 yaşındaki çocuğun plastik sandalyeye sıkışan parmağı Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesinde, Muhsin Özbican isimli 5 yaşındaki çocuk, odasında oynarken parmağını plastik sandalyeye sıkıştırdı. Parmağı kendi kendine çıkartma çabaları sonuç vermeyince, küçük Muhsin acılar içinde ailesine seslendi. Muhsi’nin yanına gelen ailesi de parmağı sandalyeden çıkartamayınca durum itfaiyeye bildirildi. Eve gelen itfaiye ekibi sandalyeyi keserek küçük Muhsin’in parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.

Sıkışan parmağı itfaiye kurtardı

Sıkışan parmağı itfaiye kurtardı

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