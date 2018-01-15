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Sıkışan sürücü 1.5 saatte kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da önündeki TIR'a arkadan çarpan hafriyat kamyonunun şoförün bulunduğu yer olan kupa bölümü devrildi. Kupanın altında sıkışan sürücü Kenan Soydemir (35), yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'ndeki alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Soydemir idaresindeki 42 BIT 38 plakalı boş hafriyat kamyonu, önünde giden Ramazan Adıyaman (19) idaresindeki 42 GM 978 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası yerinden çıkarak yola devrildi. Sürücü Soydemir'in sağ bacağı kupanın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücünün sıkışan bacağını kurtarmak için hemen çalışma başlattı. Acı içinde bağıran Kenan Soydemir, yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Soydemir, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kenan Soydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ehliyetinin olmadığı öğrenilen TIR sürücüsü Ramazan Adıyaman ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bu sırada alt geçidin korkuluklarına çıkan çevredeki vatandaşlar kazayı görüntülemeye çalıştı. Polisin ikazlarına aldırış etmeyen bazı kişilerin yanlarında çocuklarının da olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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