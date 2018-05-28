HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Silah arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Kangal ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit oldu.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit oldu. Olay, saat 21.30 sıralarında Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Emin K., tüfeğini temizlemek istedi. Bu sırada kazayla ateş alan silahtan çıkan kurşun karşısında bulunan Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin (25) göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Yerli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Mustafa Yerli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNERBıyıksız hali şaşkına çevirdiBıyıksız hali şaşkına çevirdi
Panelvandaki saksılarda 19 kök Hint keneviri ele geçirildiPanelvandaki saksılarda 19 kök Hint keneviri ele geçirildi
Şişli'de kural ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralıŞişli'de kural ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Survivor 83. bölüm fragmanı! Adem ve Turabi çıldırdı! 'Senin gibi adamları parçalarım. Kolpa dövüşçü'

Survivor 83. bölüm fragmanı! Adem ve Turabi çıldırdı! 'Senin gibi adamları parçalarım. Kolpa dövüşçü'

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.