Silah kaçakçılarına şafak baskını

Adana’da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik şafak vakti yapılan baskında 15 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evde güvenlik kamerası olması dikkat çekti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve mühimmat ticareti yaptığı ileri sürülen 20 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 15 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise ruhsatsız tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Evde güvenlik kamerası olması dikkat çekti.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ekiplerin operasyonu Adana genelinde devam ediyor.
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